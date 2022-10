"Quem votou para isto?": manifestantes interrompem discurso de Liz Truss

Ativistas da Greenpeace interromperam esta quarta-feira um discurso da primeira-ministra britânica, Liz Truss.

Truss estava a falar numa conferência, em Birmingham, quando vários manifestantes se levantaram da plateia com uma bandeira amarela com a pergunta "Quem votou para isto?" e o logo da Greenpeace.

A organização ambientalista contesta o recuo do novo Governo britânico em matéria de fraturação, uma técnica para extração de gás por exemplo, considerada perigosa pelos ambientalistas e que ameaça os objetivos climáticos.

No mês passado, o executivo de Liz Truss suspendeu a moratória sobre o fracking no país devido à crise energética, que passou a ser prioridade absoluta para o novo Governo britânico, mas que pode por em causa os objetivos climáticos no país.

Liz Truss garantiu que o fracking só arranca onde tiver o apoio da comunidade local.