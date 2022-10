Um vídeo com estudantes de uma residência universitária espanhola a gritarem insultos machistas a colegas está a desencadear uma onda de reações de condenação em Espanha que chegou ao primeiro-ministro e levou à expulsão dos protagonistas pela instituição.

No vídeo, gravado na noite de domingo e partilhado entretanto na Internet, um estudante de uma residência universitária masculina em Madrid grita, de uma janela, insultos para as colegas da residência feminina que fica em frente.

Pouco depois, e em resposta a uma frase do rapaz, num movimento sincronizado, levantam-se todas as persianas do edifício de sete andares e dezenas de estudantes entoam nas janelas cânticos machistas.