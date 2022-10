O Prémio Nobel da Paz foi hoje atribuído ao ativista Ales Bialiatski da Bielorrússia e duas organizações de direitos humanos, a ucraniana Centro para Liberdades Civis e a russa Memorial, anunciou a presidente do Instituto Norueguês Nobel, Berit Reiss-Andersen, em Oslo. Ao anunciar o prémio, a presidente apelou à Bielorrússia a libertação do ativista. "O Comité Nobel da Noruega deseja homenagear três destacados defensores dos direitos humanos, democracia e da coexistência pacífica nos três países vizinhos: Bielorrússia, Rússia e Ucrânia", declarou Berit Reiss-Andersen. “Há muitos anos que promovem o direito de criticar o poder e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos. Têm feito um esforço notável para documentar crimes de guerra, abusos dos direitos humanos e abuso de poder. Juntos, demonstram o significado da sociedade civil para a paz e a democracia”, acrescentou.

Loading...

Apelo à libertação do ativista bielorrusso "A nossa mensagem é pedir às autoridades da Bielorrússia que libertem o Sr. Beliatski e esperamos que isso aconteça e que ele venha a Oslo para receber o prémio", disse Berit Reiss-Andersen. "Mas há milhares de presos políticos na Bielorrússia e temo o meu desejo não seja muito realista."





Os laureados são provenientes de três países em foco devido à guerra na Ucrânia, iniciada pela Rússia em 24 de fevereiro deste ano, com o apoio da Bielorrússia, um país aliado de Moscovo.

Ales Bialiatski, 60 anos, atualmente preso na Bielorrússia, fundou a organização Viasna (Primavera) em 1996, para ajudar presos políticos e as suas famílias, na sequência da repressão do regime do Presidente Alexander Lukashenko. A organização russa Memorial foi criada em 1987, para investigar e registar crimes cometidos pelo regime soviético, mas tem denunciado violações de direitos humanos na Rússia. A Memorial foi encerrada por um tribunal russo no início deste ano. O Centro para Liberdades Civis foi criado em Kiev, em 2007, para fazer avançar os direitos humanos e a democracia na Ucrânia. "Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, o Centro para Liberdades Civis empenhou-se em identificar e documentar crimes de guerra russos contra a população ucraniana. O centro está desempenhando no papel pioneiro de responsabilização dos culpados pelos seus crimes".

Jacquelyn Martin / AP

A cerimónia de entrega do Nobel da Paz realiza-se a 10 de dezembro (no dia da morte de Alfred Nobel) em Oslo, na Noruega, onde os laureados recebem o prémio, que consiste numa medalha e num diploma, juntamente com um documento que confirma o montante monetário do galardão, que este ano é de 10 milhões de coroas suecas (cerca de 919 mil euros, no câmbio atual) a dividir pelas várias categorias.

Curiosidades sobre os Prémios Nobel Os prémios Nobel nasceram da vontade do cientista e industrial sueco Alfred Nobel (1833-1896) em legar grande parte de sua fortuna a pessoas que trabalhem para “o benefício da humanidade”. Um erro na origem dos prémios? Em 12 de abril de 1888, o irmão mais velho de Alfred Nobel, Ludvig, morreu em Cannes, França. Mas o Le Figaro engana-se e anuncia na primeira página a morte de Alfred: "Um homem que dificilmente pode ser considerado um benfeitor da humanidade morreu ontem em Cannes. O senhor Nobel, inventor da dinamite".

TT NEWS AGENCY