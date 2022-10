Polícia investiga incidente com homem armado junto a esquadra

O porta-voz da polícia disse ao The Mirror que "às 9h55, de hoje, os polícias reportaram terem visto um homem armado com uma faca no estacionamento, na Ascot Drive, em Derby." Mais tarde, às 10h03, foram enviados para o local polícias armados.

Por razões ainda desconhecidas, o homem armado foi baleado e apesar de ter sido assistido no local e transportado para o hospital, não resistiu aos ferimentos.

Ao Derbyshire Live, Emma Smalley disse que estava no supermercado quando aconteceu o incidente. A jovem estava com o filho quando ouviram “cerca de seis estrondos enormes e não sabíamos o que era. Todos fomos retirados [do local]. Tive que deixar tudo lá dentro”, conta Emma.

As autoridades estão agora a tentar identificar o indivíduo para informar os familiares.

Como é o procedimento padrão em situações semelhantes, o Departamento de Normas Profissionais da Polícia de Derbyshire informou o Escritório Independente de Conduta Policial (IOPC).