Futuro da Terra: como se poderá formar o supercontinente Amásia?

Uma investigação liderada por cientistas da Universidade de Curtin, na Austrália, pesquisou com recurso a simulação computorizada a forma como se formará um supercontinente no planeta Terra. O estudo, publicado a 28 de setembro na revista National Science Review, mostra que o Pacífico está a encolher alguns centímetros por ano e que, dessa forma, estão criadas as condições para que daqui a centenas de milhões de anos a América e a Ásia se unam num supercontinente, a Amásia. Uma outra pesquisa, publicada anteriormente na revista Nature, tinha mostrado que este não será o primeiro supercontinente da Terra, dado que há cerca de 300 milhões de anos a maior parte da superfície do planeta estava agrupada no que era a Pangeia, que depois se separou nos seis continentes que conhecemos atualmente. Uma das diferenças entre o fenómeno que ocorreu há 300 milhões de anos e o que ocorrerá dentro de 200 a 300 milhões de anos é que a Pangea existia no centro do planeta, enquanto a Amásia se irá formar em torno do Pólo Norte.

D.R. Nature

Para chegar a conclusões sobre a formação do novo supercontinente, os cientistas analisaram o magnetismo de rochas antigas de modo a determinar a sua localização no globo ao longo do tempo e analisaram a forma como o material sob a crosta terrestre contribui para mover os continentes que flutuam na sua superfície. A unificação dos continentes consistirá na migração das regiões do Hemisfério Sul para o Norte, iniciando assim um processo que irá formar novas massas de terra. A nova investigação estima que o Pacífico irá retrair-se, abrindo caminho a que a América colida com a Ásia, formando a Amásia. Nesse processo, “A Austrália também terá um papel importante nessa evolução do planeta Terra, primeiro ao colidir com a Ásia e depois ao conectar-se com a América e com o continente asiático, quando o Oceano Pacífico se fechar”, descreve em comunicado o responsável pela investigação, Chuan Huang.

Twitter