Os protestos no Irão entram na quarta semana. Os estudantes de universidades e escolas terão sido detidos já depois do Presidente ter vindo a garantir que os jovens não irão servir os interesses do inimigo.

De acordo com a Organização Não-Governamental, a Iran Human Rights, a resistência à repressão das autoridades já se traduziram na morte de pelo menos 185 pessoa, incluindo 19 crianças, desde o início dos protestos que se repetem por todo o mundo.