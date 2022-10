Nobel da Economia para Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig por "investigação sobre bancos e crises financeiras”

O Prémio Nobel da Economia foi hoje atribuído a Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig por "investigação sobre bancos e crises financeiras”, anunciou a Real Academia de Ciências da Suécia, em Estocolmo.

Os três economistas - entre os quais Ben Bernanke que foi presidente da Reserva Federal, o banco central dos Estados Unidos - são recompensados pelos trabalhos que "melhoraram significativamente a nossa compreensão do papel dos bancos na nossa economia, particularmente durante as crises financeiras, bem como a forma de regular os mercados financeiros", anunciou o júri do Nobel. Ben Bernanke, de 68 anos, foi presidente da Reserva Federal (Fed) entre 2006 e 2014, num mandato marcado pela crise financeira de 2008 e pela queda do banco americano Lehman Brothers. Fez uma análise da Grande Depressão da década de 1930, a pior crise económica da história moderna" e mostrou como os bancos eram "um fator decisivo para que a crise se tornasse tão profunda e prolongada". Douglas Diamond e Philip Dybvig desenvolveram modelos teóricos que mostram por que os bancos existem e por que o seu papel na sociedade os torna vulneráveis ​​a rumores sobre o seu colapso iminente.

Ao contrário dos outros cinco prémios, o da Economia não foi estabelecido no testamento de Alfred Nobel de 1895, mas pelo banco central sueco em sua memória. O primeiro vencedor foi selecionado em 1969.

Jacquelyn Martin / AP

A cerimónia de entrega do Nobel da Paz realiza-se a 10 de dezembro (no dia da morte de Alfred Nobel) em Oslo, na Noruega, onde os laureados recebem o prémio, que consiste numa medalha e num diploma, juntamente com um documento que confirma o montante monetário do galardão, que este ano é de 10 milhões de coroas suecas (cerca de 919 mil euros, no câmbio atual) a dividir pelas várias categorias.

Curiosidades sobre os Prémios Nobel Os prémios Nobel nasceram da vontade do cientista e industrial sueco Alfred Nobel (1833-1896) em legar grande parte de sua fortuna a pessoas que trabalhem para “o benefício da humanidade”. Um erro na origem dos prémios? Em 12 de abril de 1888, o irmão mais velho de Alfred Nobel, Ludvig, morreu em Cannes, França. Mas o Le Figaro engana-se e anuncia na primeira página a morte de Alfred: "Um homem que dificilmente pode ser considerado um benfeitor da humanidade morreu ontem em Cannes. O senhor Nobel, inventor da dinamite".

