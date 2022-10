Vulcão na ilha de Stromboli coloca região italiana em alerta laranja

O vulcão na ilha de Stromboli, em Itália, continua a expelir lava e cinzas, no entanto não existem habitações em perigo imediato.

Desde domingo, que a região italiana está em alerta laranja, o segundo mais elevado. A lava está a escorrer para o mar, do lado nordeste de Stromboli, numa zona desabitada.

Segundo os dados recolhidos no local, já está a perder força e a percorrer a montanha muito mais devagar.

Porém, foi suficiente para gerar uma onda mais alta do que o habitual. Os peritos dizem que não chegou a ser um verdadeiro tsunami, mas que se notou uma subida no nível do mar, junto à costa.

O serviço público de transportes, por ferry, que garante a ligação à Sicília foi interrompido. Na ilha, neste momento, entre residentes e turistas, estão cerca de 600 pessoas.

O presidente da câmara local garante que ninguém está em pânico e que, se for preciso será ativado o plano de evacuação.