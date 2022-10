O momento (constrangedor) entre o Rei Carlos III e Liz Truss

A primeira-ministra britânica voltou a reunir-se com o Rei Carlos III, desta vez para a primeira audiência semanal entre os dois. Mas se para Liz Truss o reencontro foi “encantador”, já o monarca do Reino Unido pareceu não partilhar da opinião.

Não foram precisos mais do que 15 segundos para se perceber que o encontro no Palácio de Buckingham não foi totalmente do agrado do Rei Carlos III. O vídeo do momento constrangedor entre os dois tornou-se viral.

E tudo por causa de uma declaração do Rei de Inglaterra. Quando Liz Truss entra na sala, dirige-se ao monarca: “Sua Majestade, é um prazer”. Carlos III responde-lhe com um suspiro: “De volta outra vez. Oh céus. Enfim…”.