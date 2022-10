Congresso do partido comunista da China arranca este fim de semana

O congresso do partido Comunista chinês, começa no domingo. O evento, que se realiza de cinco em cinco anos, junta mais de dois mil delegados, que começaram a chegar a Pequim vindos de todo o país.

O 20.ª congresso do partido comunista chinês deverá confirmar o poder quase absoluto do Presidente Xi Jinping, mas os dias que antecederam o mais relevante acontecimento político na China pós-revolução ficaram marcados por este raro e solitário protesto, replicado e depois censurado nas redes sociais.

O líder chinês deverá enfrentar pouca ou nenhuma contestação no 20.º congresso para onde começam a convergir os mais de dois mil delegados do partido, que vão ajudar a definir as linhas orientadoras do governo e escolher os elementos que vão compôr o topo da pirâmide do regime.