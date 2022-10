Explosão em mina de carvão na Turquia faz vários mortos

Uma explosão numa mina de carvão na Turquia terá provocado mais de 10 mortos, informou o ministro do Interior turco. Na altura da explosão estariam no interior da mina cerca de 90 mineiros e pelo menos 28 já foram resgatados.

A origem da explosão ainda está a ser investigada, mas o ministro da Energia da Turquia acredita que possa ter sido causada pelos gases inflamáveis que habitualmente existem nas minas de carvão.

A explosão ocorreu numa mina de carvão na cidade de Amasra.

De acordo com o autarca da cidade, estavam no interior da mina 87 trabalhadores quando ocorreu a explosão.

As equipas de resgate vão trabalhar durante a madrugada de sábado para salvar dezenas de trabalhadores que se encontram presos em galerias a 300 e 350 metros abaixo do nível do mar. De acordo com o sindicato dos mineiros turcos, estão ainda 35 trabalhadores presos no subsolo.