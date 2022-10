Tempestade provoca cheias no sul de Itália

Uma tempestade violenta está a atingir o Sul de Itália e o município de Tortora, até ao momento, é o mais afetado pelas cheias.

A noite desta quinta-feira ficou marcada pelas fortes chuvas que atingiriam a região sul da Itália. As cheias já danificaram várias habitações e muitas estradas ficaram totalmente intransitáveis devido à presença de destroços e de muita lama.

Várias imagens têm vindo a ser partilhadas na redes sociais e é possível observar a fúria das águas que correm pelas estradas, arrastando carros, árvores e todos os objetos que se atravessem no caminho.

Em certos locais a precipitação caiu tão intensamente que fez com a água engolisse quase que por completo as várias viaturas que se encontravam no exterior.