"O que vimos foi horrível": mineiro que sobreviveu a explosão na Turquia fala em cenário "indescritível"

Pelo menos 40 pessoas morreram e 11 ficaram feridas, na sexta-feira, numa explosão numa mina de carvão no noroeste da Turquia, indicou este sábado um novo balanço do ministro da Saúde turco.

O anterior balanço das autoridades turcas dava conta de 28 mortos.

Celal Kara, um dos mineiros que sobreviveu à explosão, fala num cenário “indescritível e muito triste”.

“Voltámos a entrar por volta das duas da manhã. Estavam 13 ou 14 pessoas lá dentro e salvámo-las. O que vimos foi horrível. É indescritível e muito triste.(…) São todos meus amigos, amigos com os quais como e bebo ao fim de semana. Todos tinham sonhos. Acho que isto foi o fim. Todos tinham família. Alguns eram casados, outros eram solteiros, mas todos tinham sonhos e um objetivo na vida”, contou Celal, visivelmente abalado.

Em 2014, 301 pessoas morreram num incêndio que deflagrou no interior de uma mina de carvão em Soma, no oeste do país.