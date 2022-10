Pequim transforma-se numa fortaleza para receber Congresso do Partido Comunista da China

O Congresso do Partido Comunista da China começa este domingo, mas há meses que está a ser preparado. Envolve uma colossal operação de segurança que transformou Pequim numa fortaleza.

A cidade que acolhe o mais importante acontecimento político na China fechou-se a tudo que possa ameaçar perturbar o encontro da elite do Partido Comunista chinês.

Militares e polícias foram mobilizados para controlar a população com a ajuda das milícias populares que, de forma voluntária, disseminam olhos vigilantes pelos bairros que habitam.

O congresso começa oficialmente este domingo, mas contou com uma sessão preparatória presidida pelo secretário-geral do partido. Xi Jinping deverá manter-se na liderança do país mais populoso do mundo, que de acordo com o partido, na última década, se tornou uma sociedade moderadamente próspera.

Após a cerimónia de abertura, os mais de 2.300 delegados vão reunir-se à porta fechada. Espera-se que aprovem a continuidade da linha que começou a ser traçada no penúltimo congresso, quando Xi Jinping chegou ao poder.