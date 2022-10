Três portugueses mortos nas enchentes na Venezuela

O número de portugueses que morreram devido ao mau tempo que afetou a localidade venezuelana de Tejerías subiu para três, havendo ainda um lusodescendente desaparecido, disse à Lusa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

"Podemos fazer neste momento um ponto de situação e lamentar infelizmente três pessoas, portuguesas e lusodescendentes que perderam a sua vida nestas enxurradas em Las Tejerías. Temos ainda uma pessoa lusodescendente que está desaparecida mas ainda não podemos confirmar mais nada, porque a situação no local ainda é bastante complexa, na acessibilidade, na informação, nos trabalhos de limpeza e de resgate que estão a ser realizados", disse.

Paulo Cafôfo falava à Agência Lusa à margem de um encontro, na Casa Portuguesa de Arágua, em Maracay, com portugueses afetados pelo mau tempo em Tejerías.

"O Governo português e eu, através da minha presença cá na Venezuela e dos serviços da Embaixada e dos serviços consulares, temos acompanhado desde a primeira hora esta situação em La Tejerías e a situação da comunidade Portuguesa. Os nossos serviços, bem como os consumidores bem como os cônsules honorários tem sido e inexcedíveis neste contacto de proximidade, de acompanhamento e apoio a esta nossa comunidade que são à volta de 300 pessoas que vivem nesta região", disse.

O SEC frisou que não pode "deixar mais uma vez de endereçar às famílias e aos amigos que neste momento muito difícil atravessam uma grande consternação e aqui o abraço solidário meu, pessoal, e do Governo português com as sentidas condolências para estas famílias e para estas essas pessoas".

"Neste momento, os serviços da nossa secretaria e embaixada, contactaram já com 30 portugueses para averiguar a situação e os danos e prejuízos nas suas vidas. Desses 30 contactos temos já 16 empresários, 16 negócios que foram afetados, alguns deles na sua totalidade", frisou.

Paulo Cafôfo precisou ainda que "temos também três habitações que foram danificadas, com estragos consideráveis, aquilo que estamos a fazer é o levantamento destes prejuízos porque é a única forma que temos de saber, em termos de danos, quais foram as consequências, mas também quais as necessidades destas mesmas pessoas".