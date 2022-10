Pelo menos 20 mortos e 15 feridos em acidente de autocarro na Colômbia

Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas, este sábado, num acidente de autocarro ocorrido numa estrada no sudoeste da Colômbia, em Nariño, que faz fronteira com o Equador, informaram as autoridades.

O responsável pelo departamento de trânsito da polícia local, Óscar Lamprea, adiantou que o acidente ocorreu cerca das 03:40 locais (09:40 de Lisboa) numa estrada do município de Chachagüí, quando o autocarro fazia a rota entre Pasto, capital de Nariño, e Cali, principal cidade no sudoeste da Colômbia.

"Ocorreu este lamentável acontecimento com o resultado de 20 mortos e 15 feridos, entre os quais há dois menores", acrescentou o responsável, citado pela agência espanhola EFE.

Entretanto, a agência francesa AFP detalhou que entre os feridos estão uma menina de três anos e um menino de oito.

As autoridades estão a investigar o que poderá ter provocado o incidente.

Uma eventual avaria mecânica no sistema de travagem do veículo é uma das causas que está a ser equacionada pelas autoridades.

Segundo as conclusões preliminares, o condutor perdeu o controlo do autocarro ao sair de uma curva, sendo que a visibilidade era reduzida devido ao nevoeiro.

A intervenção dos serviços de socorro para libertar os feridos e para efetuar o respetivo transporte para diferentes hospitais da região durou mais de nove horas.