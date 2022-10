Greves paralisam França: às refinarias juntam-se os transportes e a educação

Os trabalhadores exigem aumentos salariais para compensar a brutal subida de preços. O salário médio aumentou este ano 3%, um valor muito abaixo da inflação, com impacto na perda de poder de compra.

A forte mobilização social em França acontece durante a discussão do Orçamento do Estado do próximo ano.

Esta terça-feira à tarde são esperadas milhares de pessoas nas ruas numa grande manifestação convocada pelos sindicatos, à semelhança do que aconteceu no domingo, quando 140 mil pessoas responderam ao apelo da esquerda.

A Paris chegam pessoas de vários locais para exigir aumentos salariais e medidas mais musculadas da parte do Governo para fazerem face ao aumento do custo de vida.

À SIC, fonte próxima do executivo disse que o Governo, que se tem multiplicado em apelos para que as empresas aumentem os salários, está a fazer tudo o que consegue para evitar que a situação se prolongue, temendo que o movimento ganhe dimensão equivalente ao dos Coletes Amarelos.