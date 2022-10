Quatro homens encontrados desmembrados num rio em Oklahoma

Foi lançado um alerta e iniciadas as buscas e os quatro corpos foram encontrados desmembrados, na passada sexta-feira, num rio em Okmulgee.

A polícia da cidade norte-americana de Okmulgee, no estado do Oklahoma, abriu uma investigação de homicídio após a descoberta de quatro corpos desmembrados num rio.

De acordo com o chefe da polícia local, Joe Prentice, a autópsia confirmou que se tratava dos homens desaparecidos: Mark e Billy Chastain, de 32 e 30 anos, Mike Sparks, de 32 anos, e Alex Stevens, 29 de anos.

O médico legista também identificou ferimentos provocados por balas.

Todavia, os investigadores encontraram vestígios de "um episódio de grande violência" num aterro sanitário da cidade e desconfiam do proprietário do terreno vizinho.

O homem, que nesta fase não é considerado suspeito, desapareceu na sexta-feira, disse Joe Prentice em conferência de imprensa.

Segundo o chefe da polícia, as quatro vítimas estavam a incitar "um ato criminoso" no momento do desaparecimento.

"Uma testemunha relatou ter sido convidada a juntar-se ao grupo", acrescentou.