"Detiveram-nos três dias e ficámos sem nada": novo acordo impede venezuelanos de avançar para os EUA

A nova política migratória dos Estados Unidos está a provocar protestos na fronteira com o México. Apesar de Washington ter proibido a entrada, por terra, dos migrantes vindos da Venezuela, há várias caravanas, com milhares de venezuelanos, a caminho da América do Norte.

As autoridades norte-americanas e mexicanas anunciaram um novo acordo que impede a entrada dos venezuelanos, nos Estados Unidos, por terra. Só quem tiver dinheiro para comprar um bilhete de avião poderá, eventualmente, vir a pedir o tão desejado estatuto de refugiado.

Yamilet Miranda está acompanhada pelas duas filhas e quer atravessar a fronteira para ir ver o marido, mas como todas as outras famílias, não tem autorização para avançar. Depois de milhares de quilómetros para chegar a este muro no norte do México, não sabe o que vai acontecer.

Conta que estiveram detidas durante três dias e que depois disso ficaram sem nada: “Detiveram-nos durante três dias e deitaram fora as roupas delas. Ficámos sem roupa, sem nada. Estou aqui com as minhas meninas. Estamos tristes, destroçadas porque não podemos entrar”.

Ainda assim, há quem não se importe de ficar no México. Para muitos, qualquer oportunidade é melhor do que voltar para a Venezuela.