Jasmine Harrison torna-se na 1ª mulher a nadar costa oeste do Reino Unido

O desafio começou em Land's End, no sul de Inglaterra, e terminou em John O'Groats, na Escócia. Entrou pela primeira vez no mar a 1 de julho de 2022 e no total fez 1.448 quilómetros ao longo de mais de 110 dias, conta a BBC. Todos os dias passava entre quatro a 12 horas dentro de água.

A nadadora conta que "foi uma experiência verdadeiramente épica" desde o momento em que mergulhou pela primeira vez na água e até chegar a terra seca esta terça-feira.