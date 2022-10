Várias cidades norte-americanas estão cobertas de fumo

Os incêndios florestais nos EUA estão a provocar nuvens de fumo que cobrem várias cidades junto à Costa do Pacífico. As autoridades dizem que a região tem, neste momento, a pior qualidade do ar de toda a América do Norte.

Os estados do Oregon e Washington são os mais afetados neste momento. As cidades de Seattle e Portland são as que têm a pior qualidade do ar e, por isso, as autoridades têm pedido aos habitantes que usem máscaras.

Os meteorologistas dizem que a situação deve melhorar no fim de semana quando finalmente começar a chover. A seca prolongada dos últimos meses têm colocado a região em risco muito elevado de incêndios que devem continua nas próximas semanas.