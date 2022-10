Um avião de combate russo caiu este domingo num prédio residencial da Sibéria.

O acidente provocou a morte aos dois pilotos, mas as autoridades garantem que não fez mais vítimas na cidade de Irkutsk, uma das maiores da região siberiana.

Este é o segundo acidente do género em menos de uma semana. Na passada segunda-feira um outro avião caiu num bloco de apartamentos numa cidade do sul do país, junto à fronteira com a Ucrânia e matou pelo menos 15 pessoas.