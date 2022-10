Chuvas na Venezuela provocam o desabamento de 12 casas em bairro de Caracas

Pelo menos 12 casas desabaram num populoso bairro de Caracas, devido às chuvas torrenciais que afetaram a capital da Venezuela, ao final da tarde de segunda-feira (noite em Lisboa).

Segundo as rádios locais, o desabamento das casas ocorreu no setor de La Ladera do bairro 23 de Enero, Município Libertador, afetando a mais de 160 famílias.

Em declarações à televisão estatal, o vice-presidente de Segurança Cidadã, Remígio Ceballos, disse que foram ainda identificadas 60 outras casas em risco de desabamento pelo efeito da água da chuva nos terrenos.

Em Caracas, as autoridades monitorizam o nível de água do Rio Guaire que atravessa a cidade. A sul de Caracas, em Carrizal, Los Altos Mirandinos, as fortes chuvas fizeram transbordar dois riachos, arrastando pelo menos duas dezenas de viaturas estacionadas.

Vários utilizadores na rede social Twitter divulgaram vídeos, nos quais se vê o momento em que algumas pessoas sobem ao tejadilho e tentam abandonar as viaturas antes de serem arrastadas pela água.

Alguns vídeos dão conta do momento em que a parte de trás de uma importante farmácia e uma das vias principais de San António estão inundados por água que chega às janelas das viaturas. José Morales, alcaide de Carrizal, explicou aos jornalistas que foi registado um ferido.