Investigadores fazem avanço promissor para tratar a queda de cabelo

Uma equipa de investigadores japoneses conseguiu gerar folículos capilares em laboratório. Esta descoberta poderá ser um importante ponto de partida no desenvolvimento de tratamentos para doenças que causem queda de cabelo – como é o caso da alopecia.

Durante a investigação, os folículos capilares foram generados em culturas – ou seja, num ambiente controlado e não em ambientes naturais. O próximo passo da equipa será replicar esse feito em células humanas.

Os resultados desta investigação foram promissores: os folículos e as hastes capilares cresceram com perto de 100% de eficácia. Ao final de 23 dias, tinham atingido os três milímetros de comprimento. No que toca à cor do cabelo, os investigadores utilizaram um medicamento estimulante, tendo obtido bons resultados.

“O nosso próximo passo é usar células de origem humana e aplicar para o desenvolvimento de medicamentos e medicina regenerativa", explicou Junji Fukuda, professor da faculdade de engenharia da Universidade Nacional de Yokohama, citada pela Sky News – parceira da SIC.

Além da criação de medicamentos, esta descoberta pode também ajudar a perceber quais as razões que levam algumas pessoas a desenvolver distúrbios de queda de cabelo.