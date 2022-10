Morreu o "homem mais sujo do mundo", meses depois de ter tomado banho

Era conhecido o “homem mais sujo do mundo” por se recusar a tomar banho durante mais de 60 anos. O iraniano Amou Haji morreu no passado domingo, com 94 anos, poucos meses depois de ter tomado banho.

Haji vivia como um eremita na província de Fars. Durante décadas recusou-se a usar sabão ou água para se higienizar, tendo medo que o banho o deixasse doente. Quando o tentavam lavar ou lhe ofereciam água potável, o eremita ficava triste.

Os media locais avançam que Haji acabou por ceder e lavar-se há uns meses. Pouco tempo depois do banho, segundo a agência iraniana IRNA, Haji terá ficado doente, acabando por morrer.

Amou Haji foi entrevistado pelo Theran Times em 2014, tendo revelado alguns segredos da sua vida. Explicou que este estilo de vida se devia a “contratempos emocionais” que sofreu quando era jovem. Partilhou ainda que a sua comida preferida era porco-espinho e que gostava muito de fumar.

Apesar de ser apelidado como o “homem mais sujo do mundo”, não é claro que Amou Haji detenha o recorde mundial de estar mais tempo sem se lavar. Um outro homem, de nacionalidade indiana, tinha, em 2009, somado já 35 anos sem tomar banho ou lavar os dentes. No entanto, não é claro o que aconteceu depois dessa data.