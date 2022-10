Poluição em Nova Deli atinge valores acima do normal

Não é uma novidade para os mais de 20 milhões de habitantes de Nova Deli, a capital da Índia. A poluição atingiu novamente níveis alarmantes para a saúde dos residentes, o que motivou as autoridades a pedirem à população para evitar andar na rua e adotar medidas de proteção.

Esta segunda-feira, dia do Diawali, uma das mais importantes celebrações do país, as autoridades proibiram o uso de fogo de artifício, de modo a que os níveis de poluição não se agravassem. Mas a medida não foi respeitada.

Milhares de pessoas ignoraram as indicações e cumpriram a tradição lançando foguetes e petardos, que contribuíram para o agravamento da qualidade do ar.

A partir desta época do ano, e até dezembro, toda a capital indiana fica coberta por uma névoa carregada de partículas nocivas para a saúde. O frio cria bolsas de ar que acumulam pó e que condensam as cinzas e o fumo de milhares de queimadas que os agricultores realizam nos campos localizados nas periferias das maiores cidades.