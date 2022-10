Milhares de utilizadores em todo mundo detetaram problemas na plataforma de mensagens WhatsApp na madrugada e início da manhã desta terça-feira. Só em Portugal foram mais de 3.500 queixas. O funcionamento começou a ser restabelecido a meio da manhã.

A plataforma de troca de mensagens que pertence à Meta - dona das redes sociais como o Facebook e Instagram - esteve em baixo para milhares de utilizadores. De acordo com os relatos, a plataforma apresentou erros de ligação, com mensagens que não foram entregues e falhas nas tentativas de login.

O site Downdetector, que acompanha a indisponibilidade dos serviços digitais tendo acesso à informação partilhada pelos próprios utilizadores, deu conta de mais de 3.500 queixas só esta manhã em Portugal, sendo a maioria registadas nas duas maiores cidades do país, Lisboa e Porto.

Em Espanha, as queixas passaram as 20 mil e no Reino Unido as 60 mil.

Até ao início da tarde, não foi emitido qualquer comunicado a explicar o que aconteceu. Durante a manhã, apenas o porta-voz oficial da Meta afirmou que estavam conscientes do problema e estavam a trabalhar para restaurar o WhatsApp para todos o mais rapidamente possível.

Atualmente, a plataforma já se encontra a funcionar dentro da normalidade, depois de uma manhã atribulada para vários milhares de utilizadores em todo o mundo.