Novo primeiro-ministro britânico explica porque recusa convocar eleições antecipadas

O novo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, recusou convocar eleições legislativas antecipadas, como exige a oposição, argumentando que vai cumprir o programa com que o Partido Conservador ganhou a maioria parlamentar em 2019.

Em resposta ao líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, pediu a Sunak para "dar a palavra aos trabalhadores e convocar umas eleições legislativas". Já o primeiro-ministro reivindicou legitimidade para exercer o cargo. "O nosso mandato está baseado no programa [eleitoral] com que fomos eleitos [em 2019], uma eleição que, tenho de lembrar, nós ganhámos e ele perdeu", replicou Rishi Sunak.

O mandato promete "um NHS [serviço de saúde público] mais forte, escolas melhores, ruas mais seguras, controlo das nossas fronteiras e nivelamento [do país economicamente]".

O Partido Trabalhista, que lidera as sondagens com cerca de 30 pontos percentuais de vantagem sobre o Partido Conservador, no poder há 12 anos, tem apelado diariamente à convocação de eleições legislativas, previstas para 2024.Uma sondagem Ipsos publicada na segunda-feira indicava que 62% dos eleitores querem eleições legislativas antes do final de 2022.

No debate semanal na Câmara dos Comuns, Keir Starmer criticou o oponente por ter reconduzido Suella Braverman como ministra do Interior, apesar de esta ter desrespeitado as regras de segurança do Governo ao enviar um documento oficial que não é público de uma conta de correio eletrónico pessoal.

"O primeiro-ministro prometeu integridade, profissionalismo e responsabilidade, mas depois, como primeiro ato, nomeou uma ministra do Interior que foi demitida pela antecessora [Liz Truss] há uma semana atrás", acusou.

O Partido Trabalhista pediu uma investigação à nomeação, alegando inconsistências, notícias de que a decisão foi questionada por responsáveis do gabinete do primeiro-ministro e que Braverman já tinha violado as regras anteriormente.

"A ministra do Interior cometeu um erro de juízo, mas ela reconheceu-o", defendeu Sunak, acrescentando que está "encantado por tê-la num governo unido que oferece experiência e estabilidade".

Rishi Sunak, de 42 anos, foi indigitado primeiro-ministro pelo Rei Carlos III na terça-feira, tornando-se no terceiro líder do Partido Conservador a ocupar o cargo em sete semanas, depois de Boris Johnson e Liz Truss. O antigo ministro das Finanças foi o único candidato à liderança ao receber o apoio requerido de, pelo menos, 100 dos 357 deputados Conservadores, evitando assim uma votação dos militantes.