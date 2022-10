O som assustador do campo magnético da Terra

Lançado em 2013, o trio de satélites Swarm da ESA é usado para entender exatamente como o nosso campo magnético é gerado, medindo com precisão os sinais magnéticos que derivam não apenas do núcleo da Terra, mas também do manto, crosta e oceanos, bem como do ionosfera e magnetosfera. Os dados enviados também ajudam a entender o clima no espaço.

O músico e cientista Klaus Nielsen, da Universidade Técnica da Dinamarca, pegou nestes sinais magnéticos enviados pelos satélites e produziu som. "Um exercício gratificante de união entre arte e ciência”, diz.

Pode parecer a “banda sonora” de um pesadelo mas é o som do campo magnético gerado pelo núcleo da Terra na sua interação com uma tempestade solar.