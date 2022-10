Último eclipse parcial do Sol deste ano foi visível na Europa, África e Ásia

Um eclipse parcial do Sol foi visível esta terça-feira em alguns países europeus, em África e na Ásia. Em Portugal não foi visível mas foi possível assistir ao fenómeno em várias plataformas digitais.

O eclipse solar foi o último de 2022 e foi parcial porque apenas uma parte do Sol é ocultada pela Lua, cortando uma fração da luz.

Para haver um eclipse do Sol, seja total ou parcial, é necessário que a Terra, o Sol e a Lua estejam alinhados, com a Lua no meio.

Regra geral, ocorrem dois eclipses solares por ano.

Para que um eclipse solar possa ser observado em segurança não se deve olhar diretamente para o Sol, mas olhar, por exemplo, na falta de filtros solares, para a sua imagem projetada num cartão, por meio de um orifício, ou na sombra das árvores.

O próximo eclipse solar visível em Portugal será a 12 de Agosto de 2026.