À grande e à… chinesa. “Nasceu” um mega “hotel” para porcos na China

Foi construído na China, na província de Hubei, um edifício que está já a ser apontado como o mais alto do mundo no setor da criação de suínos. Trata-se de uma instalação de 26 andares que criará milhões de porcos para abate por ano, numa altura em que cresce a procura por carne de porco no país.

A cerca de 80 quilómetros de Wuhan fica a cidade de Ezhou. Foi lá que “nasceu” este “mega” complexo para a criação de porcos para consumo humano apelidado de “hotel suíno”. Com cerca de 400 mil metros quadrados e 26 andares, deverá acomodar cerca de 650 mil porcos. Estima-se que, por ano, possam ser criados neste complexo 1,2 milhões de porcos para abate.