Rio Yamuna, em Nova Deli, novamente coberto por espuma tóxica

A superfície do Rio Yamuna está coberta por espuma tóxica. Nas análises foram encontrados químicos como fosfato e tensoativos, normalmente presentes em detergentes domésticos e de lavagem industrial.

Os especialistas apontam como causa as descargas ilegais e sem tratamentos de esgotos no rio.

A poluição e toxicidade não são, no entanto, suficientes para afastar os fiéis hindus, que por esta altura do ano festejam o Chhat Puja, celebração do Deus do Sol. Como parte da celebração, acabam por mergulhar no rio considerado sagrado.

A população queixa-se de efeitos como comichões e erupções na pele.

A poluição na Índia vai além da encontrada no rio. Atualmente o ar da capital está em estado “perigoso” de acordo com o Índice de Qualidade do Ar.