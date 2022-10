Espanha e França com temperaturas acima do normal

Tal como em Portugal, também em Espanha e em França as temperaturas estão acima do normal para esta época. No sul de França os termómetros ultrapassaram os 25ºC e em algumas regiões espanholas chegaram aos 35ºC, um valor recorde para o mês de outubro.

Os serviços meteorológicos espanhóis dizem que este é o mês de outubro mais quente de que há registo. Esta quinta-feira houve algumas localidades no sul, que chegaram aos 35ºC, um valor nunca antes sentido nesta época do ano.

Mas não é só o sul de Espanha que está a sofrer com o calor fora de época. No norte, em Bilbau, capital do País Basco, nesta altura do ano já devia estar frio. Mas os termómetros chegaram aos 25ºC.

Na Riviera Francesa, os donos das esplanadas e dos negócios à beira mar agradecem as temperaturas mais altas desta semana.

Também as autoridades francesas já disseram que este é o mês de outubro mais quente de que há registo e que 2022 está a ser, até agora, o ano com as temperaturas mais altas de sempre.