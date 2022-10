A Polícia Federal do Canadá revelou que está a investigar informações de que a China montou esquadras de polícia e pressionou os expatriados chineses no Canadá.

"A Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) está a investigar informações de atividades criminosas relacionadas com as chamadas delegacias de polícia", disse a Real Polícia Montada do Canadá em comunicado.

Além disso, a polícia canadiana afirma que está "consciente de que os Estados estrangeiros podem tentar intimidar ou prejudicar as comunidades ou indivíduos no Canadá".

O anúncio surge após uma investigação realizada em setembro pelo grupo de Direitos Humanos Safeguard Defenders, que descobriu que havia 54 esquadras semelhantes em todo o mundo, incluindo três na região metropolitana de Toronto, a maior cidade do Canadá, e três em Portugal.

Segundo a ONG, com sede em Espanha, alguns destas esquadras colaboram com a polícia chinesa para realizar "operações de manutenção da ordem em solo estrangeiro".

Por sua parte, Wang Wenbin, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, disse na conferência de impressa que regularmente faz, que a informação é "completamente falsa", e garantiu que Pequim respeita "plenamente" a soberania dos outros países.

Especificou ainda que que as pessoas que trabalham nesses sítios são "voluntários locais" e "não [são] policias chineses", e que "não estavam" de maneira nenhuma envolvidos em "qualquer investigação criminal".