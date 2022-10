Iranianos apoiam povo ucraniano e saem às ruas de Kiev para protestar

Desde agosto que a Ucrânia tem acusado o Irão de fornecer e apoiar a Rússia na guerra. Moscovo terá beneficiado deste aliado, que lhe tem fornecido drones kamikaze para atacar o território ucraniano. Na Ucrânia, o povo iraniano saiu às ruas para demonstrarem o descontentamento para com o país de origem.

“Queremos que a Ucrânia vença esta guerra, queremos que o regime autoritário no Irão seja derrubado, que não haja drones a combaterem contra nós”, disse um manifestante de 65 anos de idade à Reuters.

Em Kiev, um rabino apoiou o protesto, apesar de não ser de ascendência iraniana.

“A Ucrânia está do lado dos bons. Há aqui pessoas que nasceram no Irão e são a favor da Ucrânia, paz e do bem”, disse.