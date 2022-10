Poluição em Nova Deli em níveis extremos após celebração anual hindu

Nova Deli celebra a tradicional festa hindu, o Diwali, no final de outubro, numa altura em que geralmente os agricultores dos estados vizinhos queimam os resíduos após a época das colheitas. Este é um dos fatores que tem contribuído para os elevados índices de poluição atmosféricas na capital da Índia.

Também o rio Yamuna, que atravessa a cidade, está mais uma vez repleto de espuma tóxica. O afluente do Ganges é considerado o rio mais poluído do mundo, assim como Nova Deli, com mais de 20 milhões de habitantes, é a capital mais poluída do Mundo.

A poluição atmosférica em Nova Deli agrava-se com a aproximação do inverno. O ar pesado e frio retém poeira e as emissões automóveis, assim como os fumos libertados pela indústria.

Devido às celebrações do Diwali, o fumo dos fogos de artifício mistura-se com o dos incêndios dos agricultores, além da poluição industrial e dos veículos, criando uma atmosfera altamente tóxica.

Para tentar melhorar a qualidade do ar, as autoridades de Nova Deli proibiram a venda e uso de fogos de artifício, sob risco de uma pena de seis meses de prisão, ainda assim muitos desafiaram esta proibição

De acordo com a empresa de monitorização da poluição IQAir, o índice de qualidade de ar desta terça-feira na capital indiana registava um nível de partículas nocivas 23 vezes acima do máximo diário estabelecido pela Organização Mundial da Saúde.

A elevada poluição atmosférica afeta também a cidade vizinha de Ghaziabad. A má qualidade do ar tem causado problemas respiratórios aos moradores destas zonas urbanas.



Os ambientalistas alertaram também para a poluição no Yamuna, que resulta do despejo de esgoto não tratado no rio. Apesar da espuma tóxica, os devotos hindus cumpriram a tradição religiosa, esta quinta-feira. Muitas pessoas tomaram banho nas águas repletas de espuma tóxica, em homenagem ao Deus do Sol.