As reações internacionais à tragédia em Seul

As reações internacionais à tragédia na Coreia do Sul começaram a surgir.

O Presidente da República enviou uma mensagem de condolências e de solidariedade ao chefe de Estado daquele país e o Papa Francisco lembrou as vítimas.

Também Joe Biden se manifestou no site da Casa Branca e escreveu que está de "luto" juntamente com as pessoas daquele país e que deseja uma rápida recuperação aos que ficaram feridos. Emmanuel Macron também reagiu para mostrar que a França está com os habitantes da Coreia do Sul.

Do Reino Unido chegaram palavras do novo primeiro-ministro que usou o Twitter para expressar solidariedade para com todos os sul-coreanos num momento tão "angustiante". Na mesma rede social, Justin Trudeau escreveu em nome de todos os cidadãos do Canadá para prestar as mais profundas condolências e para desejar as rápidas melhoras aos feridos.