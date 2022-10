Israelitas matam palestiniano que atropelou soldados na Cisjordânia

Um palestiniano foi morto a tiro este domingo perto de Jericó, depois de ter atropelado e ferido cinco militares numa paragem de autocarro na Cisjordânia ocupada.

O incidente ocorre um dia depois de um atirador palestiniano ter matado um israelita, perto de um colonato judaico na Cisjordânia, e em vésperas de Israel realizar eleições nacionais.

De acordo com as autoridades israelitas, citadas pela agência AP, o condutor palestiniano terá avançado com o carro contra um grupo de solados que se encontravam numa paragem de autocarros perto da cidade de Jericó, conseguindo ferir cinco.

A mesma fonte acrescenta que no local estava um agente da polícia israelita e um civil que dispararam sobre o motorista da viatura.

Vídeos amadores, retirados do local, mostram os dois israelitas a fazerem vários disparos contra o motorista palestiniano, enquanto este se encontrava do lado de fora do carro. Outro vídeo mostra também um soldado israelita, no chão, a contorcer-se de dores.

Na sexta-feira, dois palestinianos foram mortos e um terceiro foi ferido pelo Exército israelita na Cisjordânia ocupada.

No sábado, o enviado da ONU para o Médio Oriente, Tor Wennesland, manifestou a sua preocupação no Conselho de Segurança com a "intensidade da violência na Cisjordânia ocupada", onde o "desespero e raiva" "irromperam novamente".

Mais de 130 palestinianos foram mortos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental este ano. A luta aumentou desde uma série de ataques palestinianos que mataram 19 pessoas em Israel na primavera.

O Exército israelita diz que a maioria dos palestinianos mortos são militantes islâmicos, mas, entretanto, jovens que atiravam pedras em protesto contra as incursões militares israelitas e outros não envolvidos em confrontos também foram mortos.

Israel capturou a Cisjordânia na guerra de 1967 e construiu mais de 130 colonatos no local, muitos dos quais se assemelham a pequenas cidades, com blocos de apartamentos, centros comerciais e zonas industriais.

Os palestinianos querem que a Cisjordânia seja a parte principal do seu futuro Estado. A maioria dos países vê os colonatos como uma violação do direito internacional.