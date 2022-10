Ponte colapsa na Índia, há dezenas de mortes confirmadas

Uma ponte suspensa colapsou este domingo no estado de Gujarat, no oeste da Índia, e dezenas de pessoas que se encontravam sobre ela caíram ao rio.

As agências de notícias internacionais avançam que pelo menos 40 pessoas morreram e dezenas ficaram gravemente feridas.

"Muitas pessoas foram resgatadas do rio, mas algumas ainda estão desaparecidas", segundo Amit Jhala, responsável do hospital para onde as vítimas estão a ser encaminhadas.

O ministro da Administração Interna de Gujarat, Harsh Sanghavi, citado pelo jornal Times of India, adiantou que no momento do colapso estariam na ponte cerca de 150 pessoas. Já a agência de notícias indiana PTI, refere que se encontravam na ponte suspensa várias mulheres e crianças.

Esta ponte sobre o rio Machhu, na cidade de Morbi, com 230 metros, foi construída durante o domínio britânico no século XIX. Esteve encerrada para obras nos últimos seis meses e tinha reaberto a semana passada.

O primeiro-ministro Narendra Modi já deu indicações para que fossem mobilizadas “urgentemente” equipas de resgate para o local.

Em atualização.