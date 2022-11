Cinco leões fogem de Zoo na Austrália

Cinco leões provocaram uma breve situação de emergência no Zoológico de Taronga, em Sydney, depois de escaparem do seu recinto na manhã de quarta-feira

Os animais - um adulto e quatro filhotes - foram vistos do lado de fora do seu recinto por volta das 6h30, horário local, eram 22h30 de terça-feira em Lisboa.

O Zoo foi fechado e um filhote teve que ser tranquilizado, mas todos os leões foram levados de volta a casa em poucos minutos, disse um porta-voz.

“Os leões foram vistos numa pequena área adjacente à principal exposição de leões, onde uma cerca os separava do resto do zoológico”, disse o diretor executivo do Taronga Zoo, Simon Duffy.

Acrescentou que todas as pessoas que estavam no local foram transferidas para zonas seguras de acordo com os protocolos de segurança. Ninguém ficou ferido.

“Todos os animais agora estão seguros e estão a ser observados”, disse.