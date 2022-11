Primeira-ministra dinamarquesa renuncia ao cargo

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, decidiu esta quarta-feira renunciar ao cargo conquistado nas eleições de terça-feira, juntamente com o seu governo social-democrata, para tentar construir uma coligação governamental mais ampla.

O anúncio de Mette Frederiksen ocorre após o bloco de centro-esquerda, que a apoia desde 2019, ter mantido a sua maioria no Parlamento por um único lugar.

Em teoria, a líder social-democrata, de 44 anos, poderia ter permanecido no poder como chefe de um governo minoritário. Entretanto, a primeira-ministra disse que cumprirá as promessas feitas anteriormente e tentará formar uma coligação de governo mais ampla que inclua partidos de centro-direita.

"Estou feliz, orgulhosa e grata", disse Mette Frederiksen.

“Foram alguns anos muito difíceis para ser primeira-ministra: primeiro a pandemia, agora a inflação. Muita coisa indicava que um governo em exercício não conseguiria a reeleição.”

Mette Frederiksen entregou a sua renúncia esta quarta-feira à rainha Margrethe, a monarca da Dinamarca, e permanecerá como primeira-ministra interina até que um novo governo seja formado.

Primeira-ministra convocou a eleição em outubro

A primeira-ministra convocou a eleição no mês passado, ainda em plena controvérsia pela decisão do seu governo de abater milhões de martas como medida de resposta à pandemia. O abate e as imagens arrepiantes de valas comuns de visons assombram o governo de Frederiksen desde 2020 e acabaram por levar a divisões no bloco de centro-esquerda.