"Quem não conhece Listenbourg?" Há um país imaginário que faz fronteira com Portugal

Chama-se Listenbourg e nasceu no Twitter, há cerca de três dias, depois de uma publicação de um conhecido internauta francês, conhecido como Gaspardo. No passado dia 30 de outubro, divulgou na sua página na rede social um mapa onde aparece um novo território na Península Ibérica e onde se lê: “Tenho a certeza que os americanos não sabem o nome deste país”.

A partir daí, começaram a multiplicar-se pequenos negócios associados ao novo “país”, páginas governamentais e até um convite para os Jogos Olímpicos em Paris 2024. Vamos ver até onde pode ir uma brincadeira na Internet.

No Twitter, a página do Governo de Listenbourg já conta com mais de 30 mil seguidores e, apesar de fictício, o país criou 15 “ministérios” que vão desde as Artes à Agricultura. Também já há um canal de televisão e o Banco da República de Listenbourg com moeda própria, a Lis.