O (inesperado) destino da primeira viagem do mandato de Giorgia Meloni

A primeira-ministra de Itália escolheu Bruxelas como destino para a viagem inaugural do mandato, à frente do governo de Roma. Giorgia Meloni deu, assim, um sinal institucional diferente do até agora aparente afastamento da Europa.

Mais do que possa declarar, a mensagem mais forte de Giorgia Meloni é a própria viagem, não a países com governos de extrema-direita, como a Hungria, mas às instituições europeias. No Parlamento Europeu, Meloni foi recebida em italiano pela Presidente, natural de Malta.

Giorgia Meloni promete uma voz de Itália na Europa forte para já centrada na crise energética.

Itália é o estado-membro com o maior pacote, no âmbito do PRR da pandemia. Dispõe de quase 70 mil milhões de euros em subvenções. A esse valor, somam-se 120 mil milhões em empréstimos.

Além da Comissão e do Parlamento, a viagem a Bruxelas incluiu encontro com o presidente do Conselho Europeu.