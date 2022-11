Sete mortos em acidente de helicóptero no sul de Itália

Um helicóptero despenhou-se este sábado no sul de Itália, matando as sete pessoas que seguiam a bordo, entre os quais uma família de turistas eslovenos, noticiaram os media italianos.

O helicóptero desapareceu dos radares em Castelpagano di Apricena, uma zona rural da região de Puglia, desencadeando uma operação de busca pelo exército e os pelos bombeiros.

O vice-presidente da região de Puglia, Raffaele Piemontese, disse que o helicóptero foi encontrado e que as sete pessoas a bordo morreram, segundo o diário Corriere della Sera.

Entre as vítimas mortais está uma família de quatro pessoas originária da Eslovénia, com um filho de 13 anos, precisou o jornal. As outras vítimas são um médico local e os dois pilotos da aeronave.

O helicóptero, que efetuava um voo entre Foggia, em Puglia, e as ilhas Tremiti, ao largo da costa italiana, uma ligação diária, foi apanhado por más condições meteorológicas.

O autarca das ilhas, Peppino Calabrese, declarou aos media que o médico havia decidido no último minuto viajar de helicóptero em vez de usar o ferry, "devido às más condições no mar".

"A nossa comunidade está em choque. Nunca aconteceu nada assim em 30 anos de serviço", acrescentou.