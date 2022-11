Sunak promete orçamento "justo", mas milhares protestam contra inflação

Milhares de manifestantes desfilaram este sábado pelo centro de Londres, sob forte chuva, para protestar contra o aumento do custo de vida e exigindo a convocação de eleições antecipadas.

A manifestação reuniu várias plataformas de ativistas, como a Just Stop the Oil e a Million Mask March, assim como grupos sindicais e organizações cívicas e comunitárias, mobilizando milhares de pessoas que desfilaram à chuva, à volta do Parlamento britânico, empunhando faixas com mensagens como "O Reino Unido está estragado" ("Great Britain is broken", uma palavra de ordem usada pelo Partido Conservador quando se encontrava na oposição) e "Fora com os conservadores!".

De acordo com a ativista Ramona McCartney, organizadora de uma das plataformas de protesto, a manifestação foi convocada para denunciar a "profunda crise do Governo, com um terceiro primeiro-ministro em poucos meses".

As organizações que convocaram a manifestação querem pressionar as autoridades para declararem a realização imediata de eleições gerais no país, de modo a que sejam tomadas medidas contra os baixos salários e para que algumas leis "anti-sindicais" sejam revogadas.

O correspondente da SIC em Londres, Emanuel Nunes, explica o ambiente que se vive no Reino Unido.