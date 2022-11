"Maria" viveu a vida inteira fechada num quarto... até agora

Uma menina alemã de oito anos foi libertada depois de ter passado praticamente toda a vida fechada num quarto na casa dos avós, em Attendorn. Apesar de não apresentar sinais de maus-tratos físicos, “Maria” quase não consegue, por exemplo, subir um lance de escadas.

De acordo com a imprensa internacional, a menina terá sido mantida fechada num quarto, pela mãe e pelos avós, desde que tinha pouco mais de seis meses. “Maria” foi libertada a 23 de setembro depois de um casal vizinho ter alertado a polícia.

As razões pela qual “Maria” foi mantida em cativeiro durante toda a sua vida são ainda desconhecidas.

O pai da criança, que já estava separado da companheira quando “Maria” nasceu, conta que quando a menina tinha seis meses de idade, encontrou uma nota no parabrisas do carro a informar que a ex-companheira tinha intenções de se mudar para Itália com a menina.

A mãe, “Rosemarie G”, informou as autoridades alemãs em meados de 2015 que se tinha mudado para Calábria, em Itália, nessa altura. Mas o pai de “Maria” continuou a ver a ex-companheira em Attendorn. Por essa razão, decidiu alertar as autoridades.

Os avós da criança foram questionados, mas informaram as autoridades que a filha e a neta estavam, de facto, a viver em Itália. O caso só voltou a ser investigado em julho deste ano, depois de um casal vizinho ter alertado a polícia para um rumor de que a menina poderia estar presa na casa dos avós. “Maria” foi libertada ao fim de oito anos.

Os médicos que a examinaram não encontraram sinais de maus-tratos físicos, mas dizem que durante os exames, “Maria” revelou que nunca tinha visto uma floresta ou andado de carro. E apesar de ser capaz de falar e andar, não consegue subir um lance de escadas ou andar em terreno desnivelado.

O caso está já a ser tratado pelo Ministério Público alemão. A mãe da criança, de 47 anos, pode enfrentar uma pena de até 10 anos de prisão.