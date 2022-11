Descoberta nova espécie de planta no Peru

Uma nova espécie de planta do género stenostephanus (acanthaceae) foi descoberta por cientistas na floresta do Parque Nacional Otishi, no centro e sul do Peru, divulgou esta segunda-feira o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado (Sernanp).

Este organismo, tutelado pelo Ministério do Meio Ambiente peruano, explicou que a nova espécie encontrada no Parque Nacional Otishi foi apelidada Stenostephanus brevistamineus e que se caracteriza por ter um habitat e distribuição restritos a ecossistemas florestais esclerófilos, com solos enriquecidos com húmus.

Esta espécie foi encontrada na área do parque localizado na província de Satipo, no distrito de Río Tambo, em Junín. A descoberta é resultado da análise de coleções de herbários e fotografias de amostras, realizadas pelos investigadores Rosa Villanueva e John R.I. Wood, que pertencem à Divisão de Ecologia Vegetal da Universidade de Oxford e ao Royal Botanic Gardens Kew, no Reino Unido.

O Sernanp anunciou ainda a abertura de um concurso de bolsas para a investigação prioritária em áreas naturais protegidas, para dar apoio financeiro a investigadores peruanos com foco em questões ambientais, económicas e sociais.

O concurso procura conceder 13 bolsas de investigação, 10 das quais em áreas naturais protegidas em nível nacional, duas na Reserva Nacional de Paracas e uma no Sistema de Reserva Nacional das Ilhas Guaneras, Ilhéus e Pontas, parcialmente afetadas para um grande derrame de petróleo em janeiro.