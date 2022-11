Sete mortos e dois feridos em "disputa" num bairro na China

Um homem, identificado pelas autoridades chinesas como Wang, matou, alegadamente, sete pessoas, e feriu outras duas, na cidade de Shangluo, na província de Shaanxi, centro da China, informou esta terça-feira a polícia local.

O incidente ocorreu às 16:20 (08:20, em Lisboa), na segunda-feira, no distrito de Shangzhou. O suspeito, de 56 anos, cometeu os homicídios devido a "disputas" com os moradores do bairro, segundo as forças de segurança locais.

Depois de receber a denúncia, a polícia chegou ao local e encaminhou os feridos para o hospital, para tratamento. Após cometer os assassínios, Wang suicidou-se ao atirar-se para um rio, disse a polícia, em comunicado.

Os investigadores encontraram o corpo horas depois e confirmaram a identidade do suspeito. O caso ainda está sob investigação e a identidade das vítimas não foi divulgada.