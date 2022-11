Um tribunal nigeriano condenou dois homens a 20 chicotadas por publicarem um vídeo satírico na plataforma TikTok, no qual criticaram o governador do estado de Kano (norte), Abdullahi Ganduje, que retrataram como um corrupto.

Os condenados, Mubarak Muhammad e Nazifi Muhammad, foram detidos durante semanas por alegadamente difamarem Ganduje, de acordo com o jornal nigeriano "The Premium Times". Para além das chicotadas, devem pagar uma multa por "perturbar a paz".

Os condenados terão ainda de realizar serviços sociais, nomeadamente a limpeza das instalações do tribunal, e afixar no TikTok e outros meios de comunicação social um vídeo a pedir desculpa ao governador de Kano pela publicação satírica, que retrata Ganduje a vender todos os terrenos públicos do Estado.

Ganduje tem estado no centro da controvérsia nos últimos anos, após o jornal "Daily Nigerian" ter publicado um vídeo, em 2018, que o mostrava a receber dinheiro de um empreiteiro público. Além disso, a sua esposa foi presa em outubro de 2021, por envolvimento num caso de suborno e fraude, relatado pelo seu filho.