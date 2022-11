NATO confiante que vai continuar a receber financiamento do Reino Unido

O secretário-geral da NATO reuniu-se em Londres com o primeiro-ministro Rishi Sunak e mostrou-se confiante de que a organização vai continuar a receber financiamento do Reino Unido, apesar da grave crise que o país enfrenta.

Stoltenberg diz que o encontro com o chefe do Governo britânico foi muito produtivo e, à saída, elogiou o Reino Unido pelo apoio dado à Ucrânia e à Aliança Atlântica.

“O Reino Unido liderou pelo exemplo durante muitos anos, relativamente aos gastos com a defesa, gastou mais de 2% do PIB em defesa. O Reino Unido fê-lo e há cada vez mais aliados a seguir o exemplo do Reino Unido. Num mundo mais perigoso, temos de investir mais na nossa defesa. Estou confiante de que o Reino Unido continuará a liderar pelo exemplo nos gastos com a defesa”, afirmou.

O orçamento britânico deverá ser apresentado pelo Governo a 17 de novembro e o primeiro-ministro já prometeu que será um orçamento “justo”, apesar das decisões “difíceis” face à crise económica e financeira que o país atravessa.

Recorde-se que o país sofre com o peso da inflação em níveis recorde e com as preocupações financeiras causadas pelo Governo anterior da conservadora Liz Truss.

Além do aumento dos preços, numa taxa anual de inflação que ultrapassou os 10% em outubro, os britânicos estão também a sofrer aumentos de taxas de juro, que elevam o custo dos empréstimos bancários para habitação.